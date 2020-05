Coronavirus: Keine Neuinfektionen in Oberösterreich

Gute Nachrichten kamen am Dienstagnachmittag aus dem Büro des Krisenstabes des Landes Oberösterreich: Zwischen Montag, dem 4. Mai, 13 Uhr und Dienstag, den 5. Mai, 13 Uhr wurden in Oberösterreich keine neuen Ansteckungen mit dem Coronavirus verzeichnet. Der positive Trend setzt sich damit weiter fort. Schon von Sonntag auf Montag hatte es im Bundesland nur eine einzige Neuinfektion gegeben.

"Experten führen diese Entwicklung auch auf die hohe Disziplin der Bevölkerung zurück", hieß es in einer Aussendung von Land Oberösterreich. Zugleich wurde darauf hingewiesen, die geltenden Maßnahmen wie das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes, regelmäßiges Händewaschen und das Einhalten des Mindestabstands weiterhin konsequent einzuhalten.

Zahl der Toten stieg auf 57

Die Zahl der aktiven Erkrankten sank in den vergangenen 24 Stunden von 92 am Montag auf 75 am Dienstag. Von der Erkrankten werden derzeit 33 in Krankenhäusern betreut, sieben Personen befinden sich auf einer Intensivstation.

Ein großer Teil der verbleibenden Infektionen im Bundesland stand in Zusammenhang mit Alters- und Pflegeheimen: In 30 Einrichtungen waren insgesamt 33 Mitarbeiter und 24 Bewohner betroffen.

In Linz gab es ein weiteres Todesopfer zu beklagen. Eine 89-Jährige mit Vorerkrankungen starb im Linzer Kepler Universitäts-Klinikum an den Folgen der Lungenkrankheit Covid-19. Die Zahl der Toten stieg damit auf 57. Im Fall jener augenscheinlich nicht vorbelasteten Innviertlerin, die im April im Spital in Braunau gestorben war, liegt nun das Obduktionsergebnis vor: Die 42-Jährige hatte doch "ein vorbestehendes Grundleiden".

Bezirk Kirchdorf ist "Corona-frei"

Keinen einzigen aktiven Coronavirus-Fall verzeichnete laut des Daten des Landes Oberösterreich der Bezirk Kirchdorf an der Krems, nur jeweils einer war es in den Bezirken Eferding, Schärding, Urfahr-Umgebung, Vöcklabruck und Wels-Land. Die meisten Krankheitsfälle gab es unterdes in der Stadt Linz (13) und im Bezirk Steyr-Land (12).

Unklarheit herrschte hinsichtlich der Situation in der Stadt Wels. Aus der Messestadt hatte es – wie berichtet – am Montag geheißen, man sei als unter den 15 Bezirken und drei Statutarstädten des Bundeslandes als erster "coronafrei". In der offiziellen Statistik des Landes war das Welser Ergebnis auch am Dienstagnachmittag noch nicht vermerkt.

Laut Stadt lag das daran, dass es noch einen – mittlerweile zweimal negativ auf Covid-19 getesteten – Patienten gebe, der zwar die Corona-Infektion überstanden hat, aber noch wegen einer anderen Erkrankung im Spital behandelt werde.

Positive Entwicklung in ganz Österreich

Die Anzahl der aktiv am Coronavirus erkrankten Österreicher ist von Montag auf Dienstag um mehr als 100 Personen zurückgegangen. Wie aus den vom Innenministerium (Stand 9:30 Uhr) veröffentlichten Zahlen hervorgeht, laborieren derzeit 1.582 Menschen an einer Infektion mit Covid-19. Das sind um 123 oder 7,2 Prozent weniger als 24 Stunden zuvor vermeldet wurden.

Den stärksten Rückgang gab es in der Steiermark, wo es 43 wieder genesene Personen gibt. In Niederösterreich sind es 33, auch in Wien ging die Zahl der Erkrankten um fünf zurück. In der Bundeshauptstadt gesteigert hat sich indes die Menge an Hospitalisierten. Es sind um zehn mehr als Montagvormittag. Von laut Gesundheitsministerium aktuell 418 Patienten österreichweit entfallen 136 auf Wien, 20 davon liegen auf Intensivstationen. In Gesamt-Österreich werden laut den Angaben 104 Menschen intensivmedizinisch betreut.

Die Anzahl jener, die nach einer Infektion mit SARS-CoV-2 wieder gesundet sind, hat sich inzwischen auf 13.462 erhöht. Bisher gab es in Österreich 15.650 durch Labortests bestätigte Infektionen. 606 Menschen davon sind an den Folgen einer Erkrankung am Coronavirus verstorben. Zwei neue Opfer kamen in Niederösterreich hinzu, je eines in Oberösterreich, der Steiermark, Vorarlberg und Wien.

"Ausgezeichnet bewältigt"

Die erste Lockerung der Corona-Beschränkungen seit Ostern habe Österreich somit gut überstanden, urteilte Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) in einer Pressekonferenz der Regierung am Dienstag. Anfangs habe es Tagessteigerungen bei den Infektionszahlen zwischen 40 und 50 Prozent gegeben, derzeit liegen sie laut Anschober bei 0,2 Prozent. Um die zweite Öffnungsphase zu beurteilen, müsse man zehn bis zwölf Tage warten. Die gesamte Pressekonferenz zum Nachschauen:

