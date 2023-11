Christa P. seit einem Monat abgängig: "Nehmen jeden Hinweis ernst"

"Wir sind derzeit auf Hinweise aus der Bevölkerung angewiesen", sagt Barbara Krenn von der Fahndungsgruppe der Kripo Linz. Nach wie vor würden immer wieder Hinweise von Anrufern eingehen, die Christa P. (54) auch außerhalb Österreichs vorwiegend im deutschsprachigen Raum gesehen haben wollen. "Ermittlungstaktisch haben wir alles überprüft", sagt Krenn. Es gebe derzeit keine Hinweise auf ein Verbrechen. "Wir nehmen jeden Hinweis ernst."

Das letzte Lebenszeichen von Christa P. gab es am 14. Oktober. Die 54-Jährige besuchte - wie berichtet - am Vorabend mit ihren beiden Schwestern das Lokal "Raimundstüberl" im Linzer Franckviertel. Kurz nach Mitternacht verließ sie das Lokal und stieg in ein Taxi, das sie sich kurz zuvor gerufen hatte. Wie sich später herausstellen sollte, ließ sie sich aber nicht in ihre neue Wohnung nach Linz bringen, sondern übernachtete bei einem Freund in Ebelsberg. Als dieser am darauffolgenden Morgen munter wird, war Christa P. bereits weg.

Ihre Familie war zunächst noch über ihr Verschwinden nicht beunruhigt, sagte Tochter Kimberly P. den OÖN. Es sei zuvor immer wieder vorgekommen, dass ihre Mutter "drei bis vier Tage" nicht heimkam. "Dass sie aber so lange weg ist, gab es noch nie."

Weder die Ermittlungen der Polizei noch privat angelegte Suchaktionen waren bis jetzt erfolgreich.

Autorin Gerhild Niedoba stv. Leiterin Regionalressort Gerhild Niedoba

