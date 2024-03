Cannabis: Stelzer kündigt verstärkte Kontrollen an den deutschen Grenzen an

Lange Zeit wurde darüber diskutiert, seit Kurzem ist es beschlossene Sache: Der Deutsche Bundestag stimmte Ende Februar mehrheitlich für die kontrollierte Freigabe von Cannabis. Ab 1. April wird im österreichischen Nachbarland Besitz und Anbau der Droge unter bestimmten Auflagen legal. Der Bezug von maximal 25 Gramm soll über nicht kommerzielle Vereine ermöglicht werden. Im Eigenanbau in privaten Wohnungen sollen bis zu drei Pflanzen bzw. der Besitz von maximal 50 Gramm erlaubt sein. Für Minderjährige bleiben Besitz und Konsum verboten.

Die deutsche Bundesregierung – bestehend aus SPD, Grünen und FDP – verspricht sich dadurch zum einen die Eindämmung des Schwarzmarkts. Zum anderen soll der Kinder- und Jugendschutz verbessert werden. Minderjährige, die mit Cannabis erwischt werden, müssen beispielsweise zukünftig an Interventions- und Präventionsprogrammen teilnehmen. Gleichzeitig würden Polizei und Justiz durch den Wegfall vieler kleiner Delikte langfristig entlastet werden.

"Neue Welle abwenden"

Kurzfristig sei vorerst jedoch ein höherer Kontrollaufwand zu erwarten, sagt der deutsche Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SP). Vor dem angesprochenen Kontrollaufwand in Verbindung mit einem "Drogentourismus" im deutsch-österreichischen Grenzgebiet warnen hingegen die bayerische CSU und die oberösterreichische ÖVP. Gestern traf sich Landeshauptmann Thomas Stelzer mit dem Schärdinger Bezirkspolizeikommandanten Matthias Osterkorn, um über zusätzliche Maßnahmen an den deutschen Grenzen zu beraten. Man sei "alarmiert und vorbereitet", sagt Stelzer: "Die in Deutschland eingeleitete Cannabis-Legalisierung bereitet uns Sorge."

Bezirkspolizeikommandant Osterkorn und Landeshauptmann Stelzer

Mit der Verfügbarkeit der Droge im Nachbarland steige die Zugänglichkeit auch hierzulande. Vor allem im Straßenverkehr befürchtet der Landeshauptmann einen weiteren Anstieg an Drogenlenkern und -unfällen. Bereits in den vergangenen sechs Jahren habe sich die Zahl der in Oberösterreich ertappten Drogenlenker verdreifacht. "Es gilt, eine neue Welle an Drogenlenkern abzuwenden", sagt Stelzer.

Daher kündigte er ab April verstärkte Kontrollen an den deutschen Grenzübergängen an. Diese sollen aber nicht ständig, sondern stellenweise erfolgen. "Wir werden alles, was uns an Personal und Maßnahmen zur Verfügung steht, investieren", sagte Schärdinger Bezirkspolizeikommandant Osterkorn. Unter anderem präsentierten die Einsatzkräfte gestern ein neuwertiges Speichelvortestgerät, das bei Verdachtsfällen innerhalb von zehn Minuten ein Ergebnis liefern soll.

Kein richtiger oder falscher Weg

"Das Problem ist weniger die Suchtgefahr. Es sind mehr die Psychosen, die diese Droge auslösen kann", sagt Kurosch Yazdi-Zorn, Vorstand der Klinik für Suchtmedizin im Linzer Kepler Klinikum.

Ob Legalisierung oder nicht – einen richtigen oder falschen Weg gebe es nicht. Fest steht für den Mediziner aber: Mit einer Legalisierung steige der Konsum. "Schauen wir einmal, ob es die Deutschen schaffen, den Schwarzmarkt so in den Griff zu bekommen."

