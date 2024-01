Zum legalen Kiffen über die Brücke – gefährliche Nähe?

Ab April soll in Deutschland Cannabis als Genussmittel großteils legal sein.

Kiffen ist in Österreich verboten, und das bleibt es vorerst auch. Für einen legalen Drogenrausch ist in absehbarer Zeit allerdings nur ein Spaziergang über die Inn-, Salzach- oder Osterbachbrücke notwendig, zumindest wenn es nach der deutschen Bundesregierung geht. Sie will Cannabis als Genussmittel großteils legalisieren. Eigentlich schon mit Jahresbeginn; weil es "eines der strittigsten Gesetzesvorhaben" ist, wurde das Vorhaben aber auf 1. April verschoben.