Cannabis-Legalisierung: Polizei kündigt grenznahe Kontrollen an

In grenznahen Regionen soll verstärkt auf Drogen kontrolliert werden (Symbolbild)

Das gab das Innenministerium am Dienstag in einer Aussendung bekannt. Es gelte, vor allem grenzüberschreitenden Suchtmittelhandel zu bekämpfen und Drogenlenker aus dem Straßenverkehr zu ziehen, hieß es.

Die Polizei werde verstärkt Kontrollen - vor allem im grenznahen Bereich - durchführen, hieß es. Im Einsatz werden laut Ministerium Polizistinnen und Polizisten in Zivil sowie Spezialistinnen und Spezialisten der Landesverkehrsabteilungen stehen. In den vergangenen Jahren seien bundesweit hunderte solcher Spezialistinnen und Spezialisten ausgebildet worden, die Symptome von Suchtmittelbeeinträchtigung rasch erkennen könnten, betonte das Ministerium.

In Deutschland ist am Montag das Cannabis-Gesetz in Kraft getreten. Der Besitz und Konsum des berauschenden Krauts ist für Erwachsene damit unter bestimmten Auflagen legal.

