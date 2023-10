Brennender Bundesheer-Hubschrauber in Pramet: Insassen konnten sich retten

Viele Einsatzkräfte waren und sind am Donnerstagabend im Prameter Ortsteil Feitzing, Bezirk Ried, im Einsatz. Die OÖN wurden um 20.30 Uhr über einen schweren Hubschrauberunfall auf einer Lichtung in Feitzing informiert. Das Foto zeigt den brennenden Hubschrauber. Michael Bauer, Sprecher des Verteidigungsministeriums, bestätigte auf OÖN-Anfrage den Unfall. "Der Hubschrauber ist südlich von Pramet bei der Landung umgekippt. Alle sechs Personen, die sich bei diesem Ausbildungsflug im Hubschrauber befanden, konnten sich retten. An Bord befanden sich zwei Piloten, ein Techniker und drei Flugretter. Laut ersten Informationen wurde mindestens eine Person verletzt. Der Notarzt ist vor Ort", sagte Bauer. Beim Hubschrauber handelt sich um eine Agusta Bell 212.

Löscharbeiten der Feuerwehren

"Die Rettungskette wurde sofort in Gang gesetzt; derzeit befinden sich Feuerwehr, Rettung und Polizei am Unfallort. Die Unfallkommission des Militärkommandos Oberösterreich ist am Weg zur Unfallstelle. Es wurden keine anderen Personen in den Unfall verwickelt", heißt in einer APA-Aussendung des Bundesheeres.

Der in Flammen stehende Hubschrauber wird von den Einsatzkräften der Feuerwehr gelöscht. Die Feuerwehren Pramet, Pattigham, Eberschwang und Schildorn stehen im Einsatz. Weitere Informationen folgen.

