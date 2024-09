Breaking Bad im Bad: Drogenlabor in Linzer Wohnung entdeckt

Das Drogenlabor in der Wohnung des 35-Jährigen war zur Erzeugung von Ampehetamin (Speed) gedacht. Die Beamten, die gemeinsam mit Spezialisten aus Wien unterwegs waren, gingen nur in Schutzanzügen in die Wohnung, da vorerst nicht klar war, welche gefährlichen und möglicherweise hochexplosiven oder schädlichen Stoffe noch in der Wohnung sein könnten.

Vier Kilo Speed hergestellt

Die Ermittler konnten neben Substanzen wie hochgiftigen Quecksilber, Salz- und Schwefelsäure sowie Aceton auch 89 Kilogramm Amphetaminbase in dem umgebauten Badezimmer sicherstellen. Dem Linzer hätte laut Polizei nur noch ein letzter Schritt gefehlt, um mehrere Kilos Amphetamin herzustellen.

Bild: LKA OÖ

Bild: LKA OÖ

Der 35-Jährige wurde festgenommen und in die Justizanstalt Linz gebracht. Er zeigt sich geständig, experimentiere laut eigenen Angaben seit zwei bis drei Jahren mit Chemikalien. Bisher habe er vier Kilogramm Speed von ausgezeichneter und selten gesehener Qualität selbst erzeugt. Er behauptete außerdem, alles für den Eigenkonsum verwendet zu haben, was für die Polizei allerdings wenig glaubwürdig erscheint.

Equipment im Internet bestellt

Die Chemikalien und auch das Laborequipment im Wert von mehreren Tausend Euro habe er im Internet bestellt, sagt der Beschuldigte. Die Durchsuchung fand bereits im Juli statt, mittlerweile sitzt der Beschuldigte in U-Haft, wird sich demnächst vor Gericht verantworten müssen.

