Nach Brand in Enns: Polizei ermittelt wegen Brandstiftung

Es war um kurz nach 21 Uhr, als die Feuerwehren alarmiert wurden: Im Gemeindegebiet von Enns war in unmittelbarer Nähe des Bahnhofs eine Halle in Flammen aufgegangen.

Mehrere Anrainer hatten sich wegen des Feuerscheins, der weithin zu sehen war, bei der Feuerwehr gemeldet. Die Feuerwehren Enns, Asten, Hargelsberg, Kronstorf und Bruck-Hausleiten sowie die Feuerwehr Ennsdorf aus Niederösterreich rückten zum Löscheinsatz an.

Halle stand in Vollbrand

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stand das Gebäude teilweise in Vollbrand, wenig später hörte man bereits erste kleinere Detonationen – eventuell von Feuerwerkskörpern oder ähnlichen Gegenständen – aus der Lagerhalle. Alarmstufe Zwei wurde ausgerufen.

Videoaufnahmen zeigen das Ausmaß des Feuers:

Da sich die Halle neben der Bahnstrecke befindet, musste selbige gesperrt werden. Die mit 15.000 Volt unter Spannung stehende Oberleitung wurde durch das Feuer schwer beschädigt. Ein Oberleitungstragmast drohte aufgrund der enormen Hitze umzustürzen – eine lebensgefährliche Situation für die Einsatzkräfte. Der Löscheinsatz musste daraufhin unterbrochen werden, bis sie Leitungen geerdet waren.

Eine Lok, die sich auf einem Gleis neben der Brandstelle befand, wurde durch den Brand ebenfalls erheblich beschädigt. Sechs umliegende Feuerwehren kämpften stundenlang gegen die Flammen der bereits teilweise eingestürzten Halle. Erst in den frühen Morgenstunden konnte die letzte Wehr einrücken.

Sechs Feuerwehren standen am Sonntagabend bei einem Brand in der Nähe des Bahnhofs in Enns (Bezirk Linz-Land) im Einsatz. Bild: www.fotokerschi,at

Zugstrecke unterbrochen

Die Westbahnstrecke ist zwischen St. Valentin und Linz/Donau Ebelsberg unterbrochen, teilten die ÖBB mit. Einige S-Bahnen und Regionalzüge werden umgeleitet. Die Halte Ennsdorf, Enns, Asten, Fisching und Pichling entfallen, hieß es am Montagmorgen.

Zwischen St. Valentin und Pichling wurde ein Schienenersatzverkehr eingerichtet, zwischen dem Linzer Hauptbahnhof und Pichling gibt es einen Zugsonderverkehr mit geänderten Fahrzeiten. Reisende sollten in diesem Bereich rund 30 Minuten mehr einplanen.

Mehrere Einsätze in Enns

Der Großbrand war nicht der einzige Einsatz der Feuerwehr am Sonntag im Gemeindegebiet von Enns: Gegen 17:50 Uhr wurde in der Unterführung beim Bahnhof Enns ein Mistkübel in Brand gesteckt. Das Feuer war rasch gelöscht.

Gut eineinhalb Stunden später wurde die Feuerwehr erneut zu einem Containerbrand in unmittelbarer Nähe alarmiert. Als die Einsatzkräfte eintrafen, brannte es zwar nicht, die Außenseite des Müllcontainers war jedoch stark verrußt. Offensichtlich hatte ein Unbekannter versucht, den Container in Brand zu setzen, heißt es von der Pressestelle der Landespolizeidirektion.

Ermittlungen wegen Brandstiftung

Die Ursache des nächtlichen Feuers war vorerst noch unklar. Auf Grund der vorangegangen, zeitlich und örtlichen zusammenhängenden Brände wird in Richtung Brandstiftung ermittelt, teilte die Polizei am Montagmorgen mit. Das Landeskriminalamt hat die Ermittlungen übernommen.

Der Sachschaden lässt sich vorerst nicht beziffern, er dürfte aber beträchtlich sein. Die Lagerhalle wurde komplett zerstört, die Lok wurde durch das Feuer schwer in Mitleidenschaft gezogen.

Lokalisierung: Der Einsatzort liegt direkt neben der Westbahnstrecke am Bahnhof in Enns