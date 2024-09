Tumeltshamer Grenzpolizei konnte gestohlenen BMW aus Schweden sicherstellen

Am Donnerstag kontrollierte eine Fahndungsstreife der Fremden- und Grenzpolizei Tumeltsham gegen 10 Uhr einen 53-jährigen Schweden, der mit einem Pkw mit französischem Kurzzeitkennzeichen unterwegs war.

Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass das Fahrzeug in Schweden und in Frankreich zeitgleich eine aufrechte Zulassung hatte. Die Polizisten fanden heraus, dass das Fahrzeug von einer schwedischen Mietwagenfirma vermietet wurde. Die vorübergehende Zulassung in Frankreich dürfte gemacht worden sein, um den großen BMW X5 nach Bulgarien zu bringen und die Tat zu verschleiern.

Lenker wird angezeigt

Die Polizei nahm mit der schwedischen Firma Kontakt auf und informierte sie. Diese meldete den Pkw daraufhin als "entfremdet", also gestohlen, die Polizei konnte den teuren Wagen - der Wert dürfte im sechsstelligen Eurobereich liegen - sicherstellen. Der Lenker wird bei der Staatsanwaltschaft Ried wegen Hehlerei angezeigt.

