Testosteron im Kinderpuzzle: Zoll zieht Halbjahres-Bilanz

Hohe Bargeld-Summen in Teddybären, Testosteron in Kinderpuzzles, Schlangenlederschuhe und Drogen – die Liste der beschlagnahmten Dinge am Zoll ist lang. 1.597 Zöllner gibt es aktuell in Österreich. Sie haben im ersten Halbjahr 2024 mehr als 332.000 Kontrollen durchgeführt.

Durch die Kontrollen konnten im ersten Halbjahr bereits 3,74 Milliarden Euro an Abgaben erhoben werden. Der Zoll stelle die Einhaltung der Gesetze sicher, "schützt die heimische Wirtschaft vor unfairem Wettbewerb und trägt wesentlich zum Schutz der Gesundheit der Menschen und besonders auch unserer Kinder bei", sagt Finanzminister Magnus Brunner (VP).

Bargeldaufgriffe haben sich fast verdoppelt

Man verzeichne eine Steigerung der Aufgriffe in den meisten Bereichen, am deutlichsten etwa aber bei den Tabakwaren (+18 Prozent), Bargeld (+86,5 Prozent) und im Bereich des Artenschutzes (+20,75Prozent), sagt Heike Fetka-Blüthner, Vorständin des Zollamts Österreich. Bei den Suchtmitteln hingegen gab es einen leichten Rückgang um 14 Prozent.

Der Anstieg bei Bargeldaufgriffen war dafür massiv. Er hat sich fast verdoppelt. So fanden Ende Juni Zöllner in Niedderösterreich etwa einen Teddybären, in dem 21.000 Euro Bargeld eingenäht worden waren. Auch am Linzer Flughafen wurde Bargeld sichergestellt, das ein Spürhund erschnüffelte. Eine Passagierin (59) aus Österreich hatte bei der Ausreise in die Türkei 63.750 Euro im Gepäck versteckt.

Tiere geschmuggelt

Auch die sonstigen Aufgriffe stiegen im ersten Halbjahr 2024. So wurde Ende Februar in Bruck an der Leitha ein Transporter aufgehalten, in dem sich mehrere Käfige mit Vögeln befanden. Da die Käfige nicht gesichert und die Vögel teilweise eng zusammengepfercht waren, wurden sie der Amtstierärztin übergeben.

Ein scheinbar harmloses Paket, ein Kinderpuzzle, war im März von Lettland nach Österreich verschickt worden. Bei der Kontrolle entdeckte der Zoll zwischen den Puzzleteilen verschiedene Testosteronpräparate. Das Paket wurde beschlagnahmt und der Polizei übergeben.

