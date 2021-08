Auf seinem Grundstück hatte der Nachbar der Familie Zöchbauer Bienenstöcke aufgestellt. Wie gebannt stand der kleine Jakob vor den Kästen, in denen es so seltsam brummte. Immer in großem Sicherheitsabstand zu den kleinen Tierchen, die da so fleißig ein- und ausflogen und den neugierigen Burschen ganz besonders faszinierten. Eine Faszination, die anhält. Mit sieben Jahren begann Jakob zu imkern, mittlerweile ist der heute 16-Jährige der beste Jungimker Österreichs.