Bevölkerungswachstum in Oberösterreich: Bald sind wir 1,5 Millionen

Wir werden immer mehr. Laut einer Bevölkerungsprognose des Landes wird die Einwohnerzahl Oberösterreichs noch in diesem Sommer mehr als 1,5 Millionen Menschen betragen.

"Oberösterreich hat den Menschen neben Lebensqualität viel zu bieten: eine wunderschöne Landschaft, ein lebendiges Kulturleben, hohe soziale Standards und einen erfolgreichen Wirtschaftsraum", sagt Landeshauptmann Thomas Stelzer (VP).

Ein Blick in die Statistik zeigt, wie stark Oberösterreich in den vergangenen Jahrzehnten gewachsen ist. Laut einer Volkszählung aus dem Jahr 1900 lebten vor 121 Jahren 810.854 Menschen in Oberösterreich. 50 Jahre später, im Jahr 1950, waren es bereits 1,1 Millionen.

Rückläufig ist aber seit einigen Jahren die Zahl der Österreicher in Oberösterreich. Diese erreichte laut den Zahlen der Statistik Austria im Jahr 2007 mit 1.300.563 Menschen ihren Höhepunkt. Im Jahr 2020 lebten noch 1.292.851 Menschen mit österreichischer Staatsbürgerschaft im Land.

Mehr als verzehnfacht hat sich in den vergangenen sechs Jahrzehnten die Zahl der Menschen mit einem ausländischen Pass, die in Oberösterreich leben. Im Jahr 1961 waren es 16.450.

Im Jahr 2002 wurden erstmals mehr als 100.000 ausländische Bürger im Land gezählt. Seither hat sich ihre Zahl nochmals auf 200.056 Menschen (Stand 2020) verdoppelt.

Ohne diesen Zuzug wäre die Zahl der Menschen in Oberösterreich in den vergangenen Jahren merkbar gesunken.

Der Bevölkerungsanstieg müsse auch mit politischer Vorsorge einhergehen, sagt Stelzer. Deswegen investiere das Land derzeit massiv in den Ausbau des öffentlichen Verkehrs, des schnellen Internets, in die Gesundheitsvorsorge oder aber auch in zusätzliche Kinderbetreuungsangebote. (hip)