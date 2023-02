Betrunkenes Pärchen geriet sich auf der Autobahn in die Haare

Das Pärchen war gegen 23 Uhr auf der Westautobahn Richtung Salzburg unterwegs; im Streit. Kurz nach dem Parkplatz Enns Nord hielt der 23-jährige Lenker aus St. Valentin mit dem Wagen am Pannenstreifen an. Kurz darauf kratzte die 23-jährige Beifahrerin aus Ried den Lenker und schlug ihm ins Gesicht. Dann stieß sie ihn zu Boden, nahm ihm den Fahrzeugschlüssel sowie sein Mobiltelefon weg und warf beide Gegenstände in den Straßengraben.

Ein zufällig vorbeikommender Lkw-Lenker erstattete über den Notruf Anzeige, da die 23-Jährige während des Streits mehrmals auf den rechten Fahrstreifen der Autobahn lief. Die Polizei rückte an. Der Alkomattest ergab beim Lenker einen Wert von 1,64 Promille - seinen Führerschein musste er abgeben. Aber auch die Frau dürfte viel zu viel getrunken haben. Beide werden angezeigt.

Autor Andreas Kremsner Redakteur Online Andreas Kremsner

