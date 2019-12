Betrugsdelikte: Zielfahnder nahmen Ungarn fest

Der 47-Jährige war am Dienstag mit dem Auto im Raum von Eferding unterwegs. Er wurde bei einer Verkehrskontrolle angehalten und schließlich festgenommen, weil ein europäischer Haftbefehl gegen ihn vorlag. Demnach muss der Mann in Ungarn eine Haftstrafe von mehr als zwei Jahren zu verbüßen. Wie er den Zielfahndern mitteilte, sei er „immer in Bewegung“ gewesen, weil er wusste, dass er gesucht werde. Daher habe er sich wechselnd in Ungarn, Tschechien, der Slowakei und Österreich aufgehalten.

Der Mann wurde in die Justizanstalt Wels eingeliefert. Die Staatsanwaltschaft muss über das Auslieferungsverfahren entscheiden.