Betrüger zweigte mit gefälschter Postanweisung 85.000 US-Dollar von Firmenkonto ab

Der gefälschte und per Post verschickte Überweisungsauftrag war vergangene Woche bei dem Bankinstitut im Bezirk Vöcklabruck eingetrudelt. Damit wies der Firmeninhaber mit seiner Unterschrift die Bank an, den Betrag - umgerechnet rund 76.000 Euro - auf ein viatnemesisches Konto zu buchen. Daraufhin veranlasste am vergangenen Freitag die Überweisung, die sich erst in Folge als Betrug im großen Stil herausstellte: Ein vorerst unbekannter Betrüger hatte die Unterschrift des Firmeninhabers schlichtweg gefälscht, wie die Polizei gestern mitteilte.

Der Betrüger dürfte bereits eine Woche zuvor versucht haben, Geld von einem anderen Konto derselben Firma ebenfalls auf ein vietnamesisches Konto abzuzweigen. Da das Konto aber bereits vor drei Jahren gekündigt worden war, scheiterte der Täter - der sich damals "A. Briggs" nannte: Die Bank hatte den Firmeninhaber damals über die versuchte Überweisung informiert.

