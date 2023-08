Bei Starkregen im Klettersteig: US-Touristin rief Bergretter auf den Plan

Ein glimpfliches Ende nahm ein Sucheinsatz von Bergrettung und Alpinpolizei am Sonntagabend im Salzkammergut: Eine 35-jährige US-Touristin war am Sonntagvormittag bei Starkregen und Nebel in den Donnerkogel-Klettersteig eingestiegen und hatte sich bis zum frühen Abend nicht bei ihrem Bekannten, den sie zuvor über ihre waghalsigen Pläne in Kenntnis gesetzt hatte, gemeldet. In Sorge um seine Freundin alarmierte der Mann gegen 18 Uhr die Einsatzkräfte in Gosau.

Während die Rettungsmannschaften eine Suche organisierten, meldete sich die Amerikanerin doch noch per Telefon: Sie hatte sich nach zehn Stunden im Gelände völlig durchnässt und entkräftet zur Gablonzer Hütte auf der Zwieselalm durchgeschlagen. Davor hatte die 35-Jährige trotz der widrigen Bedingungen rund zwei Drittel des mit "C/D" als anspruchsvoll bewerteten Klettersteigs bewältigt. Bei der berühmten Himmelsleiter entschied sie sich zum Abbruch und kletterte laut Polizei einen Großteil des Klettersteigs wieder ab. Ihr Handy schaltete sie in den Flugmodus, da sie befürchtete, ihr Akku würde nicht mehr ausreichen.

Bei der bewirtschafteten Gablonzerhütte in 1550 Metern Seehöhe angekommen, habe sie ihr Handy wieder aktiviert und die verpassten Anrufe bemerkt. Nach kurzer Abklärung durch die Alpinpolizei konnte die Suche abgebrochen werden und die Mannschaft des Bergrettungsdienstes wieder einrücken, teilte die Polizei am Abend mit.

