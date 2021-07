Führerschein im Preisvergleich: Bis zu 660 Euro Unterschied

Die Sommerferien bieten sich für angehende Führerscheinneulinge perfekt an, mit dem Führerscheinkurs zu starten. Hierbei ist bekannt, dass es zwischen den diversen Fahrschulen oft Preisunterschiede gibt. Dass diese jedoch knapp 660 Euro betragen können, haben nun Konsumentenschützer im oberösterreichischen Preisvergleich aufgedeckt.

Die Abteilung Konsumentenschutz der Arbeiterkammer (AK) Oberösterreich hat einen Preisvergleich angestellt: Der B-Führerschein kostet im Durchschnitt 1.511 Euro, der L-17 Kurs 1.510 Euro und die duale Ausbildung 1.179 Euro, wobei die Preisunterschiede sehr groß sind - den B-Führerschein gibt es um günstige 1.199 Euro und um 1.860 Euro, was einen Unterschied von 661 Euro ausmacht, berichtete die AK.

Die genauen Ergebnisse entnehmen Sie der Beilage:

Die Konsumentenschützer verglichen die Kosten von 45 Fahrschulen in Oberösterreich, wovon eine nicht die Vollausbildung und drei nicht die duale Ausbildung anbieten. Die Differenz zwischen der teuersten (1.762 Euro) und der billigsten (1.199 Euro) Fahrschule beträgt 563 Euro beim L17-Führerschein und 368 Euro bei der dualen Ausbildung (1.358 bzw. 990 Euro). Ein Preisvergleich lohnt sich also. Die Ausbildung der Klasse B umfasst einen Theoriekurs mit 32 Lektionen und eine praktische Ausbildung mit 18 Lektionen. Wird eine zusätzliche Fahrlektion benötigt, kommen noch 50 bis 90 Euro dazu.

Zusatzkosten nicht unterschätzen und im Bekanntenkreis umhören

Hält man den Schein in Händen müssen innerhalb des ersten Jahres zwei Perfektionsfahrten - kosten von 140 bis 240 Euro - und ein Fahrsicherheitstraining absolviert werden. Bei drei Fahrschulen sind die Lernunterlagen im Preis inkludiert, bei allen anderen kommen noch 25 bis 60 Euro dazu. Weitere Kosten, die anfallen können, sind jene für den Erste-Hilfe-Kurs, Behördengebühren und Arzthonorar. Manche Fahrschulen verlangen Zusatzkosten für die Wiederholung der Prüfung, einige verzichten darauf.

Die AK rät sich nicht nur am Preis zu orientieren, sondern auch die Leistung einzubeziehen und dafür Freunde und Familie nach deren Erfahrungen zu fragen. Einige Unternehmen bieten Zugang zum Fahrschul-Übungsparkplatz für ein Fahrtraining an.

Die Abteilung Konsumentenschutz bat alle oberösterreichischen Fahrschulen um die Bekanntgabe der aktuellen Preise. Aus den Bezirken Gmunden, Ried, Vöcklabruck und Wels-Land reagierte keine einzige. Also wurden 14 Unternehmen ausgewählt und die Preise vor Ort an Aushängen abgelesen. An drei Standorten fehlte auch dieser Preisaushang. Die AK bereite rechtliche Schritte vor, hieß es, denn eine fehlende Preisauszeichnung sei rechtswidrig. Neun Fahrschulen gehen mit gutem Beispiel voran und geben die Preise auf ihrer Website an.

Bei elf Unternehmen kann Teilzahlung nach Fortschritt vereinbart werden. Angesichts der Fahrschulinsolvenzen der vergangenen Jahre, bei denen Fahrschülerinnen und Fahrschüler die vorausgezahlten Gesamtpreise verloren haben, stelle dies eine wichtige Absicherung dar. Die AK Oberösterreich fordert eine gesetzliche Regelung, wonach alle Teilnehmer Anspruch auf Teilzahlung bei gleichem Preis haben oder eine alternative Insolvenzabsicherung.