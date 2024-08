Auf 1600 Meter: Waldbrand in Ebensee so gut wie gelöscht

Die Feuerwehren waren bereits am Donnerstag alarmiert worden, wie Thomas Dreiblmeier vom Bezirksfeuerwehrkommando Gmunden auf Anfrage von nachrichten.at mitteilt.

Demnach war ein Wanderer am Feuerkogel im Bereich des Helmeskogels unterwegs, wo er Rauschschwaden aufsteigen sah. Er schlug bei einem Hüttenwirt Alarm, der wiederum die Feuerwehr verständigte. Gegen 19 Uhr ging die Alarmierung ein.

Es handelt sich um ein etwa 60 Quadratmeter großes Latschenfeld, das in Brand geraten ist. Das Feuer fraß sich in den Erdboden hinein, entzündete auch den Humus. Das Feld sei gelöscht und gerodet worden, um auch Boden und Untergrund löschen zu können, sagt Dreiblmeier.

45 Mann im Einsatz

Ein Polizeihubschrauber des Stützpunkts in Salzburg flog das Löschwasser zur Brandstelle, am Freitag am frühen Nachmittag waren die Arbeiten so gut wie abgeschlossen, hieß es. 45 Helfer der Feuerwehren Ebensee, Langwies, St. Agatha und Scharnstein waren im Einsatz.

Autor Robert Stammler Redakteur Land und Leute Robert Stammler