Attacke auf Christian Rainer: Wirt verurteilt

Zumindest nicht in jenes Ebenseer Lokal, das diesen Namen trägt. Wie berichtet, war der ehemalige Herausgeber des Nachrichtenmagazins "Profil" am 14. Jänner dieses Jahres mit dem Wirt des Lokals in der Berggasse in Streit geraten. Zentrales Thema soll der Umgang mit der Erinnerungskultur in der Salinengemeinde gewesen sein. Der Wirt soll den Journalisten nach einer hitzigen Debatte schließlich körperlich attackiert und aus dem Lokal geworfen haben. Rainer bestätigte damals auf dem Nachrichtendienst "Twitter" Fußtritte und einen "festen Griff an die Gurgel".

Das Landesgericht Wels verurteilte den Wirt nun wegen Nötigung zu einer Geldstrafe in der Höhe von 600 Euro. Das Urteil ist bereits rechtskräftig.

Autor Gabriel Egger Redakteur Oberösterreich Gabriel Egger