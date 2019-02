An der Spitze der Luftunterstützung

Wolfgang Wagner zum Brigade-Chef und Ein-Stern-General befördert.

Wolfgang Wagner, neuer Kommandant der Luftunterstützungs-Brigade Bild:

Vier Monate war Wolfgang Wagner „nur“ mit der Führung des Kommandos Luftunterstützung (LuU) in Hörsching beauftragt. Seit gestern ist der gebürtige Linzer auch offiziell Brigade-Chef – und als „Draufgabe“ Brigadier (Ein-Stern-General). „Durch seine langjährige Erfahrung im Bereich Luftunterstützung bringt er die entsprechende Voraussetzung als Kommandant mit“, gratulierte Verteidigungsminister Mario Kunasek (FP) bei der Übergabe des Ernennungsdekrets.

Die erste Reaktion des 50-Jährigen im OÖN-Gespräch: „Ich bin überglücklich, denn die Luftstreitkräfte sind ein besonders interessanter Teil des Bundesheeres, sehr komplex und technisch herausfordernd.“ Geboren und aufgewachsen in Linz, maturierte Wagner am BRG Traun. Den Wunschberuf Soldat startete er mit dem EF-Jahr (Ein-Jahr-Freiwillig).

Anstatt Pilot zu werden – so war es ursprünglich geplant – ging Wagner zu den Pionieren nach Ebelsberg (4. Panzergrenadierbrigade). Nach der Ausmusterung aus dem 18. Generalstabslehrgang ging es allerdings nicht mehr zu den Land-, sondern zu den Luftstreitkräften in Form des Chefs des Stabes beim Kommando Luftunterstützung.Weitere Tätigkeiten bei den Luftstreitkräften in Salzburg und Wien sowie im Kabinett des Verteidigungsministers folgten.

„Es ist eine große Ehre, ein Privileg und eine Verpflichtung, diesen Verband zu führen (dazu gehören alle Heereshubschrauber, Flächen- sowie die Transportflugzeuge C-130 „Hercules“, Anm.).“ Herausforderungen warten auf den von Kameraden als äußerst ruhigen, sachkundigen und besonnenen Offizier mit sozialer Kompetenz Beschriebenen mehrere: Neben der Einführung eines neuen Mehrzweckhubschraubers, der Aufstockung der S-70 „Black Hawk“ von neun auf zwölf Maschinen vor allem die Personalgewinnung. „Das ist der größte Brocken, haben wir doch viele Abgänge in die Pension.“

Neben der Arbeit sollte dem verheirateten Vater zweier Töchter (14 und 16) aber noch Zeit für seine Hobbys Laufen, Skifahren, aber auch das Motorradfahren bleiben.

