Alkoholisierter Motorradlenker bei Sturz schwer verletzt

Der 46-Jährige aus dem Bezirk Wels-Land war gegen 15.30 Uhr Richtung Mayersdorf unterwegs, als er an einer Kreuzung mit seinem Bike aufs Bankett geriet, in ein Ackerfeld fuhr und zu Sturz kam. Der schwer verletzte Lenker wurde vom Notarzthubschrauber ins Klinikum Wels gebracht. Ein Alkotest bei dem Mann ergab 1,08 Promille, teilte die Landespolizeidirektion am Freitagmorgen mit.