Alkoholisierte stürzte mit E-Bike und verletzte sich

Die Frau war im Gemeindegebiet von Reichenthal auf der Gemeindestraße Schwarzendorf in Richtung Summerauer Straße unterwegs. Etwa 500 Meter vor der Kreuzung mit der Landesstraße kam sie rechts von der Fahrbahn ab und stürzte in den Straßengraben. Dabei zog sie sich leichte Verletzungen zu und wurde ins Lkh Freistadt eingeliefert. Ein zuvor durchgeführter Alkotest ergab den Wert von 1,68 Promille. Sie wird angezeigt, so die Polizei.

