AK-OÖ-Präsident Stangl: "In der Kinderbetreuung droht Systemversagen"

In einer Pressekonferenz am Montag übte Andreas Stangl, Präsident der oberösterreichischen Arbeiterkammer, scharfe Kritik an der Betreuungssituation in den Kindergärten. "Viele Beschäftigte sehen sich nicht mehr in der Lage, die Qualität der Betreuung aufrechtzuerhalten. Es droht ein Systemversagen in der Kinderbildung und -betreuung", sagte Stangl.

Dabei berief er sich auf eine Studie der Arbeiterkammer aus dem Sommer 2021, in der Kindergartenmitarbeiter zu ihrer Arbeitssituation befragt wurde. Drei Viertel der Befragten gaben zum Beispiel an, dass die derzeitige Gruppengröße von bis zu 25 Kindern zu hoch angesetzt sei. Zwei von zehn Mitarbeitern schätzen, dass sie zu wenig Zeit haben, um individuell auf die Kinder eingehen zu können.

Diese schwierige Situation trage auch zum Fachkräftemangel in den Kindergärten bei. Daher forderte Stangl, dass die Gruppen vergrößert werden. Zudem brauche es eine Investitions- und Ausbildungsoffensive, 5000 neue Arbeitsplätze brauche es. Zudem müsse mehr Zeit für administrative Arbeiten zur Verfügung gestellt und die Bezahlung verbessert werden. Weiters brauche es ein neues Corona-Sicherheitskonzept für die Kinderbildungs- und Betreuungseinrichtungen.