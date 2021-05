Afghanistan: 14 Soldaten kehren bis Juli zurück

Der fast 20-jährige Einsatz des Bundesheers in Afghanistan endet schon vor dem 11. September. Spätestens im Juli solle der letzte österreichische Soldat nach Österreich zurückkehren, sagt Kontingentskommandant, Oberstleutnant Michael Grafl. 14 Bundesheer-Angehörige sind derzeit in dem Land am Hindukusch stationiert.

Zuletzt waren die Österreicher im Bereich Ausbildung afghanischer Sicherheitskräfte tätig. Die Aufgaben waren beratend und unterstützend, die Soldaten beteiligten sich nicht aktiv an Kampfhandlungen. Es gab in den 20 Jahren keine österreichischen Opfer. Alle Soldaten seien sehr gut ausgebildet, alle hätten Auslandserfahrung, sagt Grafl, der selbst im internationalen Einsatz im Kosovo war.

Die meisten Österreicher stammen vom Jagdkommando. Die Absicht des österreichischen Einsatzes sei es gewesen, zur Stabilisierung der Lage beizutragen.