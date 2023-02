Ab morgen glitzert der Neuschnee in der Sonne

Rund 30 Zentimeter Neuschnee fielen am Wochenende auf die Terrasse der Dümlerhütte in Roßleithen.

30 Zentimeter Neuschnee meldete Harry Höll gestern Vormittag. Der gebürtige Obertrauner ist zwar kein Meteorologe, hat aber als Wirt der Dümlerhütte für seine Gäste auch das Wettergeschehen im Blick. Nicht nur auf 1495 Meter Seehöhe, am Fuß des Warschenecks und hoch über Roßleithen, hat der Winter an diesem Wochenende vorbeigeschneit. Acht Zentimeter Neuschnee waren es am Mondsee, immerhin fünf im Windischgarstener Becken. Die Flocken im Zentralraum verschwanden so schnell, wie sie gefallen waren.

"Vor allem im südlichen Bergland gab es zumindest wieder Nachschub für die dünne Schneedecke", sagt Claudia Riedl. Sie ist tatsächlich Meteorologin bei der Geosphere Austria (ehemals ZAMG) und braucht für den Blick auf die kommenden Tage eine Sonnenbrille: Hochdruckwetter kündigt sich an.

Heute tummeln sich am Himmel noch viele Wolken, "außer ein paar Flocken" wird aber nicht mehr viel passieren, sagt Riedl. Die Temperaturen erreichen lediglich drei Grad, verdoppeln sich am Dienstag aber bereits. Bei sechs Grad ist es ungetrübt sonnig, "an einem windgeschützten Platzerl fühlt sich das noch deutlich wärmer an", sagt Riedl. Denn der Ostwind wird zum Störenfried. Spitzen bis zu 50 km/h erreicht er am Mittwoch, die Temperaturen von sieben Grad seien "dann typisch für Anfang März".

Auch am zweiten Tag des neuen Monats bleibt es bei sieben Grad sonnig, der Donnerstag wird mit acht Grad noch eine Spur wärmer. "Am Freitag dürfte es dann auch mit dem Wind vorbei sein", sagt die Meteorologin.

Womöglich auch mit dem Hochdruckwetter: Eine Kaltfront kündigt sich an. Allerdings ist nicht sicher, ob sie Oberösterreich auch wirklich trifft. Märzwinter oder Frühling? Alles ist möglich.

Autor Gabriel Egger Redakteur Oberösterreich Gabriel Egger

