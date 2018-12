Zwei Tote bei Wohnhausbrand im Mühlviertel

Wie traurig ist das.

69 Jahre einen querschnittgelähmten Sohn

und KEINER half bis es zur Tragödie kam.



In wievielen Häusern/Wohnungen leben solcher

Schicksale in OÖ bis zum Drama kommt.



Dieses Drama hätte verhindert werden können

durch Behörden. Die wussten das zwei alte

Menschen einen querschnittgelähmten Sohn betreuen.



Schande für das soziale OÖ und Landesabteilung.



R.I.P. den Opfern und viel Hilfe der Frau.



Nach der Hilflosigkeit in OÖ Beinderten Vereine Skandale verspielen von Spendengeldern, ein ganz schlimmes Schicksal.



Da gehörte schon längst eine rundum die Uhr Betreuung

zusätzlich vom Land OÖ bezahlt.



Mich ekelts schon so von den Politikern und Sozialorgansiationen die bei solchen Schicksale warten bis ein Drama passiert.



Ich kann gar nicht beschreiben, wie schockiert Ich bin.



Ich habe schon Angst,

wenn Ich so alt bin oder Krank

werde oder gebrechlich.