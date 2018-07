Von Insekt gestochen: Autofahrer krachte im Tunnel in den Gegenverkehr

LINZ. Zu einem Unfall kam es bereits am Mittwoch im Mona Lisa-Tunnel in Linz. Ursache soll ein Insektenstich gewesen sein.

Ein 29-jähriger Autofahrer aus dem Bezirk Linz Land war am Mittwoch Nachmittag auf der Umfahrung Ebelsberg stadteinwärts unterwegs. Etwa 100 Meter, nachdem er das Südportal des Mona Lisa-Tunnels passiert hatte, wurde er laut Eigenangaben von einem Insekt gestochen und verlor die Herrschaft über seinen Pkw.

Er geriet daraufhin in den Gegenverkehr und prallte frontal gegen den Wagen einer 33-Jährigen aus dem Bezirk Perg. Eine hinter ihr fahrende 38-Jährige aus dem Bezirk Linz Land konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf das Auto der 33-Jährigen auf. In Summe wurde bei diesem Unfall drei Personen leicht verletzt. Der Tunnel war am Mittwoch bis 15.50 Uhr gesperrt.

