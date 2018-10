Polizeiwaffe verschwunden: Beamter vom Dienst suspendiert

SATTLEDT. Eine verschwundene Dienstwaffe der Polizei hat am Mittwochabend zur Suspendierung eines Beamten geführt. Der Polizist hatte die Pistole einem angeblichen Kollegen ausgehändigt, da dieser sie für einen gefährlichen Einsatz benötige.

Die Dienstwaffe, eine Glock 17 Bild: VOLKER WEIHBOLD

Der Mann hatte am 1. Oktober abends in der Polizeiinspektion Sattledt Dienst, als ein Mann hereinkam und sich als Kollege vorstellte. Der Mann, der vorgab Polizist zu sein, sagte, er brauche dringend eine Waffe für einen bevorstehenden Einsatz. Der Welser Beamte händigte ihm daraufhin die Waffe eines Kollegen aus, der gerade ein paar Tage frei hatte. Seitdem sind die Waffe und der vermeintliche Polizistenkollege verschwunden.

Der Beamte wurde am Mittwochabend von der Landespolizeidirektion Oberösterreich suspendiert. Laut Furtner soll der Beamte geglaubt haben, den angeblichen Kollegen vom Sehen her gekannt zu haben. Ein Disziplinarverfahren, weil der Polizist gegen die "besondere Sorgfaltspflicht verstoßen haben könnte, läuft bereits. Unterdessen sucht man bei der Polizei fieberhaft nach der Waffe. Bei der Polizei hofft man, dass es sich beim Abnehmer der Waffe möglicherweise tatsächlich um einen Polizisten gehandelt hatte. Aus diesem Grund wurde ein Rundschreiben an alle Polizeiinspektionen ausgeschickt.

"Die Pistole ist jetzt seit mehr als drei Wochen verschwunden", bestätigte Polizeisprecher David Furtner am Donnerstag den OÖN.

Ob der Fall möglicherweise auch strafrechtliche Konsequenzen hat, ist vom Ergebnis der Ermittlungen des Landeskriminalamts.

