Partygast biss Polizisten

LINZ. Am Sonntag wurde die Polizei in Linz zu einem vermeintlichen Einbruch gerufen, der sich schließlich nur als Party des Sohnes der Bewohner herausstellte. Als die Polizei einen 18-jährigen aggressiven Partygast zum Verlassen des Geländes aufforderte, biss dieser einem der Beamten in die Hand.

Zu einem ungewöhnlichen Einsatz musste die Polizei in der Nacht auf Sonntag in Linz ausrücken. Sie war wegen eines Einbruchs in ein Wohnhaus alarmiert worden. Dort stellte sich aber heraus, dass kein Einbruch vorlag, sondern eine Party im Gang war. Der Sohn des Hauses feierte mit Freunden im Kinderspielhaus im Garten. Während der Amtshandlung begann ein 18-jähriger Gast zu randalieren.

Er wurde von der Hausbesitzerin aufgefordert, wegen seines aggressiven Verhaltens das Gelände zu verlassen. Als er dem nicht nachkam, wiesen ihn die Polizisten vom Grundstück. Dabei ging der Bursch auf einen Polizisten los. Während der Festnahme biss der junge Mann den Beamten in die Hand. Der Polizist erlitt Verletzungen unbestimmten Grades. Der Randalierer wurde in das Polizeianhaltezentrum gebracht. Er wird wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt und wegen schwerer Körperverletzung angezeigt.

