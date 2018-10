Ohne Führerschein: Passauer Geschwisterpaar fuhr mit Papas Auto

JULBACH. Ein 17-Jähriger aus Passau hat in der Nacht auf Montag mit Papas Auto eine knapp 50 Kilometer lange Spritzfahrt unternommen - ohne Wissen der Eltern und ohne Führerschein, dafür mit seiner zwölfjährigen Schwester am Beifahrersitz.

(Symbolbild) Bild: vowe

Als er in eine Verkehrskontrolle zu geraten drohte, flüchtete er mit dem Auto über die Grenze nach Österreich. Im Bezirk Rohrbach wurde er gestoppt. Gegen 3.00 Uhr fuhr der L17-Lenker mit seiner Schwester von Passau los. Nach kurzer Fahrt wollte eine Polizeistreife den Wagen anhalten, der Jugendliche ignorierte das aber und fuhr weiter. Er flüchtete Richtung Wegscheid in Bayern und schließlich über die Staatsgrenze nach Österreich. Zwei deutsche Streifenwagen verfolgten ihn und stellten ihn schließlich in einem Wald nahe Julbach im Mühlviertel.

Der Bursch wurde festgenommen. Bei der Befragung gab er zu, keinen Führerschein zu haben und das Auto ohne Wissen seiner Eltern genommen zu haben. Das Blaulicht der verfolgenden Polizeiautos wollen die Geschwister, die von der oberösterreichischen Polizei den Spitznamen Bonnie & Clyde erhielten, nicht bemerkt haben. Bruder und Schwester wurden mittlerweile wieder ihren Eltern übergeben.

Kommentare anzeigen »

Mehr zum Thema