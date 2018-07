Nachhilfe in den Ferien: Vergleichen lohnt sich

LINZ. Wer Nachhilfe benötigt, muss dafür oft tief in die Tasche greifen. Zum Schulschluss hat die Arbeiterkammer Oberösterreich die Kosten für Ferienkurse verglichen.

Ein Teil der Schüler wird sich in den Ferien auf eine Nachprüfung oder einen guten Start ins neue Schuljahr vorbereiten müssen. Intensivkurse in den Ferien sind zwar eine gute, aber auch kostenintensive Möglichkeit zur Vorbereitung, wie die aktuelle Preiserhebung der AK-Konsumentenschützer zeigt: Für eine Stunde Unterricht in einer Kleingruppe müssen zwischen 12 und 24 Euro ausgegeben werden. Einzelunterricht kostet von 24 bis 45 Euro pro Stunde.

Bei der Auswahl des Nachhilfe-Institutes sollten Eltern jedoch nicht nur auf den Preis schauen, sondern vor allem die Dauer einer Unterrichtseinheit und die Gruppengröße im Auge haben.

Nachhilfe: Intensivkurse in Kleingruppen

Nachhilfe: Intensivkurse im Einzelunterricht

Quelle: AK

