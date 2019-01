Lawinengefahr: Weiterhin Straßensperren in Oberösterreich

Nach den Schneefällen der vergangenen Tage waren auch am Dienstagmorgen einige Straßen in Oberösterreich wegen Lawinengefahr oder umgestürzter Bäume gesperrt.

Bild: APA (Symbolfoto)

Mit Schneeregen im Zentralraum und Neuschnee in den Bergen begann der Dienstag in Oberösterreich. Vor allem im Süden des Landes waren aufgrund Lawinengefahr nach wie vor einige Straßen gesperrt, so etwa die Pyhrnpass Straße (B 138) zwischen Spital am Pyhrn und Liezen. Zwischen Windischgarsten und Altenmarkt bei St. Gallen war die Hengst Landesstraße in beiden Richtungen gesperrt, ebenso die Laussa Straße zwischen Unterlaussa und Hengstpass. An der Landesgrenze zur Steiermark gab es eine Sperre der Koppental Landesstraße zwischen Obertraun und Bad Aussee.

Ebenfalls wegen Lawinengefahr gesperrt war am Dienstagmorgen die Salzkammergut Straße (B 145) zwischen Ebensee und Bad Ischl - diese Sperre könnte voraussichtlich noch einige Tage aufrecht bleiben. Nicht befahrbar war die B 145 auch zwischen St. Agatha und dem Pötschenpass, es drohte Gefahr durch Schneebruch. Gesperrt war auch die Großalmlandesstraße zwischen Altmünster und der Kreuzung Steinbach.

Auch wegen Behinderungen durch umgestürzte Bäume gab es einige Sperren, beispielsweise auf der Naarntal Landesstraße zwischen Bad Zell und Perg, auf der Mondseeberg Straße zwischen Haslau und Tiefgraben, der Vöcklatal Straße zwischen Zell am Moos und Frankenmarkt, der Rechbergstraße zwischen Naarntal und Rechberg sowie der Maria Bründl Straße zwischen Gutau und St. Oswald.

Auch OÖN-TV berichtete: Nach den Schneefällen am Wochenende sind weiterhin Straßen in Oberösterreich wegen Lawinengefahr und umgestürzter Bäume gesperrt.

