Großbrand in Kallham

KALLHAM. Zu einem Großbrand auf einem Gewerbegebiet im Bezirk Grieskrichen mussten gestern Abend 14 Feuerwehren ausrücken. Eine Firmenhalle in Kallham stand in Vollbrand. Die Löschmaßnahmen gestalten sich durch die mehrfache Dachisolierung schwierig, weil ein Innenangriff nicht mehr durchgeführt werden konnte. Die Innviertler Straße war zwischen Kallham und Riedau gesperrt. Die Brandursache war zu Redaktionsschluss noch unklar, die Löscharbeiten waren in vollem Gang. Verletzt worden dürfte bei dem Brand niemand sein.

