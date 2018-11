Glatteis-Warnung für ganz Oberösterreich

LINZ. Die Feuerwehr-Landeswarnzentrale warnt: Gefrierender Regen könnte am Freitag zu Blitzeis und damit zu Problemen im Straßenverkehr führen.

Plusgrade in höheren Lagen, kalte Luft am Boden: Dieser Temperaturunterschied könnte am Freitag Probleme auf den Straßen auslösen, befürchten Wetterexperten. Die Gretchenfrage ist, wann genau der Niederschlag bei uns eintrifft.

Die Landes-Warnzentrale der Feuerwehr gab am Freitagvormittag eine Glatteis-Warnung heraus: Zwischen 1000 und 1500 Metern Höhe gibt es heute über Oberösterreich und den angrenzenden Bereichen, wie dem Flachgau oder dem Wald- und Mostviertel, eine warme Luftschicht, und dazu kommt im Lauf des Tages Niederschlag. Dadurch gibt es in vielen Regionen Regen, der dann am kalten, frostigen Boden festfriert und somit Glatteis bilden kann.

In der Linzer Innenstadt wird es mit ganz knapp über null Grad wahrscheinlich etwas zu warm sein für Eisglätte. Dennoch mahnen Experten überall zur Vorsicht.

Beim Autofahren empfiehlt es sich, das Autothermometer und Hinweisschilder mit Fahrbahntemperaturen im Auge zu behalten. Das Zusatzgewicht der Eisschicht könnte im Extremfall auch die Äste von Bäumen brechen lassen, die wiederum Verkehrswege oder Schienen blockieren.

Am Nachmittag gehen die Regenschauer dann wahrscheinlich in leichte Schneeschauer über. Der Ostwind schwächt sich ab und weht nur mäßig stark. Die Tiefstwerte liegen bei minus sechs bis plus zwei Grad, die Höchstwerte erreichen minus zwei bis plus zwei Grad, im Salzkammergut bis zu sieben Grad.

Die Warnung gilt für beinahe ganz Oberösterreichs, auch der Zentralraum soll betroffen sein:

