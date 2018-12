Eisplatten von Lkw gefallen: Oberösterreicherin verletzt

Eisplatten von LKW's waren gestern häufig in Kurfenaussenseiten zu sehen.

Auffahrt Franzosenhausweg Richtung A1

Auffahrt A7 Richtung Wien auf A1

Dallingerstrasse in Linz Richtung Traun kurz nach Angererhofweg.

Und so wird es noch 100te weitere Stellen (Kurfen) geben an denen rücksichtslose LKW-Lenker ihre Fahrzeuge von Eis "befreien"!

Gerade auf Autobahnauffahrten könnten die Asfinag Cameras viel zur Aufklärung derartiger Rücksichtslosigkeiten beitragen.