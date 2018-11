Drogenbande verurteilt: Drei Jahre und neun Monate Haft für Haupttäter

LINZ. Ein 31-jähriger Asylwerber aus Afghanistan soll im großen Stil einen Marihuana-Handel aufgezogen haben. Das Gericht sprach ihn schuldig. Vom ursprünglichen Vorwurf, er habe fast eine halbe Tonne Suchtgift geschmuggelt, blieb aber nicht viel übrig.

480 Kilo Marihuana im Straßenverkaufswert von 4,8 Millionen Euro soll der 31-Jährige innerhalb von zwei Jahren von Tschechien nach Linz geschmuggelt und bei uns verkauft haben, teilte die Polizei heuer im Mai mit. Am Montag ist der Asylwerber zu drei Jahren und neun Monaten Haft (bei einem Strafrahmen von ein bis 15 Jahren Gefängnis) wegen Drogenhandels verurteilt worden. Das Gericht ging von einer „nicht feststellbaren Menge“ Cannabis aus, jedenfalls sei aber das 25-fache der Grenzmenge überschritten worden, sagte Richter Gerhard Natschläger. „Begründbar“ sei der Schmuggel von 9000 Gramm und der Verkauf von rund 7,3 Kilo Cannabis. Der Angeklagte selbst hatte „sieben bis acht Kilo“ zugegeben.

„Die wollten aus meinem Mandanten den Escobar von Linz machen“, spielte Strafverteidiger Andreas Mauhart nach der Verhandlung auf den berüchtigten kolumbianischen Drogenbaron an. Wären an den beiden Adressen Wurmstraße und Fichtenstraße tatsächlich soviel Suchtgift gelagert gewesen, „wäre wohl wegen des Geruchs das ganze Haus high gewesen.“

Daß die mutmaßlich geschmuggelte und verkaufte Drogenmenge gerichtlich nicht mehr feststellbar war, hatte damit zu tun, dass der „Kronzeuge“, ein anderer Afghane, seine ursprüngliche Aussage widerrufen hatte. Ursprünglich sagte der Mann aus, dass der besagte „Escobar“ wöchentlich „fünf bis sechs Kilo“ in einem Zeitraum von zwei Jahren nach Oberösterreich geschmuggelt habe. Doch am zweiten Prozesstag machte der Zeuge einen „Rückzieher“. „Der Zeuge war bei keiner Drogenfahrt dabei. Es ist schwierig, die Menge einzugrenzen und dies hochzurechnen“, sagte der Richter bei der Begründung des Urteils. Es seien aber bei dem Zeugen „Beeinflussungsversuche“ ersichtlich, womöglich habe er „Angst vor Repressalien“ gehabt. Der Richter sprach von einem „gut strukturierten Suchtgifthandel“.

Die beiden mutmaßlichen Mittäter, sie sollen ihren „Boss“ bei den Schmuggelfahrten begleitet bzw. die Wohnung zum „Bunkern“ und Handeln zur Verfügung gestellt haben, erhielten jeweils 16 Monate unbedingt. Die Zeit in der U-Haft angerechnet hätten die beiden aber mehr als zwei Drittel dieser Zeit bereits verbüßt, so der Schöffensenat. Wäre das Urteil am Dienstag rechtskräftig geworden, hätten die Komplizen bereits freigelassen werden können. Doch soweit kam es nicht: die Staatsanwältin gab keine Erklärung über allfällige Rechtsmittel ab, die Entscheidung ist daher nicht rechtskräftig.

