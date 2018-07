Die Jahrhundert-Mondfinsternis am Freitag: Was Sie wissen müssen

Totale Finsternis: Am Freitag ist es soweit. Die längste und wohl spektakulärste Mondfinsternis des Jahrhunderts ereignet sich in der Nacht auf Samstag. Den Höhepunkt des Spektakels sehen Sie zwischen 22:21 und 23:13 Uhr. Damit die einmalige Gelegenheit für Sie unvergesslich wird, haben wir das Wichtigste zusammengefasst.

Bild: colourbox

Die diesjährige totale Mondfinsternis ist die längste die es in diesem Jahrhundert geben wird. Eine längere wird erst für das Jahr 2123 erwartet. Dauern wird sie genau eine Stunde und 43 Minuten.

Nachdem das historische Ereignis passend auf einen Freitag fällt, nehmen sie sich eine Decke und Proviant und suchen Sie sich ein abgeschiedenes Plätzchen um das Spektakel zu beobachten.

Alle Voraussetzungen stimmen

Es könnte kaum besser sein - das Wetter für die Nacht von Freitag auf Samstag wird in Oberösterreich laut dem Zentrum für Meteorologie und Geodynamik perfekt für eine Mondfinsternis. Die Nacht wird klar und die Temperaturen bleiben bei lauen 20 bis 22 Grad. Vereinzelt können Schleierwolken auftreten, die aber nicht dicht genug sein werden, um die Mondfinsternis zu verdecken. Die stärkste Wolkenbildung wird es an der Grenze zu Niederösterreich geben.

Auch Günther Matello, Obmann der Sternwarte Linz der Johannes Keppler Universität prognostiziert gute Voraussetzungen. "Die Mondfinsternis wird von ganz Oberösterreich aus sichtbar sein." Er empfiehlt, sich einen Ort mit freier Sicht Richtung Südosten zu suchen. Die Mondfinsternis wird außerdem am besten an eher lichtarmen Orten zu erleben sein, aber auch in der Stadt wird das Spektakel sichtbar.

Geduld ist gefragt

Wer die längste Mondfinsternis des Jahrhunderts erleben will, sollte sich Zeit nehmen. Um etwa halb neun wird der Mond am Freitagabend im Südosten aufgehen. Die totale Verfinsterung, bei der der Mond in den Schatten der Erde wandert, beginnt genau um 21:30 Uhr. Aber nicht die Geduld verlieren, wenn Sie zu diesem Zeitpunkt noch nichts Aufregendes erkennen können. Wirklich spannend wird es erst zum Zeitpunkt der maximalen Finsternis um 22:21 Uhr. Dann ist Abenddämmerung vorbei und der Mond hebt sich stärker vom dunklen Nachthimmel ab.

Ein Farbenspiel in der Finsternis

Vor allem, weil es in dieser Nacht einen Blutmond geben wird. Günther Martello erklärt warum: "Die Erdatmosphäre reflektiert das Licht der Sonne und wirft es auf den Mond. Dieses Licht, dass auf den Mond fällt, strahlt in Rot- und Gelbtönen. Das ist wie bei einem Sonnenuntergang."

Bis 23:13 Uhr tritt der Mond wieder komplett aus dem Kernschatten der Erde heraus. Ab dann wird die Verfinsterung für das freie Auge wieder schwerer zu erkennen, jedoch wird der Mond im Halbschatten der Erde gelblich leuchten. Bis es der Mond auch aus dem Halbschatten der Erde geschafft hat wird es 1:30 Uhr.

Was bei einer Mondfinsternis passiert

Wenn Sonne, Erde und Mond in einer geraden Linie sind, verschwindet der Mond im Schatten der Erde und wird nicht mehr von der Sonne bestrahlt.

Mond und Mars strahlen um die Wette

Die diesjährige Mondfinsternis ist aber noch aus einem weiteren Grund besonders. Sie fällt in dieser Nacht mit der Opposition des Planeten Mars zusammen. Das bedeutet, dass während der Mond im Schatten der Erde verschwindet, der Mars im Rampenlicht der Sonne steht. Er befindet sich momentan in besonderer Nähe zur Erde und wird von der Sonne sehr stark bestrahlt. Er leuchtet daher viel heller als sonst und wird mit dem freien Auge sichtbar. Wie Sie ihn erkennen: Der Mars befindet sich Freitag Nacht direkt unter dem Mond. "Er strahlt so hell, er wird nicht zu übersehen sein.", beschreibt Günther Martello den leuchtenden Mars. "Auch in den Tagen danach wird er am Nachthimmel noch deutlich sichtbar sein."

Alle zeigen sich am Nachthimmel

Generell lohn sich ein Blick in den Nachthimmel am Freitag. Neben der Mondfinsternis und dem leuchtenden Mars sind auch andere Planeten zu sehen, wie Albert Sudy von der Zentralanstalt für Meteorologe und Geodynamik erklärt: „Anfangs sind im Westen Venus und Jupiter zu sehen. Während der Mondfinsternis zeigen sich dann im Süden Saturn und im Südosten, direkt unter dem Mond, leuchtet der Mars."

Nächstes vergleichbares Ereignis erst in 257 Jahren

Die letzte in Österreich sichtbare totale Mondfinsternis war am 28. September 2015. Die nächsten totalen Finsternisse finden am 21. Jänner 2019 und am 31. Dezember 2028 statt. Auf eine Mondfinsternis, die in Österreich ähnlich lange wie die aktuelle zu sehen ist, muss man aber lange warten. Sie findet erst am 5. Oktober 2275 statt.

