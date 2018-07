Chinesen ohne Ausrüstung aus Klettersteig gerettet

HALLSTATT. Drei Chinesen musste die Bergrettung Hallstatt am Freitagnachmittag retten.

Bild: Bergrettung Hallstatt

Nachdem ungarische Kletterer am Freitag im Echernwand Klettersteig in Hallstatt drei offensichtlich in Not geratene Chinesen bemerkten, alarmierten diese die Einsatzkräfte.

Eine 28-jährige chinesische Staatsangehörige, die seit Jahren in Deutschland lebt, besuchte mit ihrer Mutter, ihrem 57-jährigen Vater und ihrem 12-jährigen Bruder Hallstatt. Im Bereich der Talstation der Salzbergseilbahn wurde die Familie auf die Hinweistafel vom "Echernwand Klettersteig" aufmerksam. Es handelt sich hierbei um einen ca. 270 Meter langen Klettersteig der Schwierigkeit B/C auf der fünfteiligen Skala.

Gegen 13:30 Uhr stieg der chinesische Familienverband- mit Ausnahme der Mutter - in die Wand ein. Sie hatten keinerlei Ausrüstung bei sich. Der 57-Jährige und der 12-Jährige trugen Sandalen, die Frau Sneakers und einen kurzen Rock.

Im Bereich der sog. "Panoramaleiter", etwa in der Wandmitte, wurden um 15:20 Uhr die Kletterer auf die drei Chinesen aufmerksam. Der Mann traute sich zu diesem Zeitpunkt mit seinem Sohn nicht über die ausladende Leiter, ca. 50 Meter über Grund, hochzuklettern. Die 28-Jährige hingegen war schon darüber und wartete oben vergebens auf Vater und Bruder.

Die Ungarn setzten daher einen Notruf ab und sicherten zwischenzeitlich Vater und Sohn.

Die alarmierte Bergrettung konnte durch ihr rasches Eintreffen schon um 15:55 Uhr alle drei "Kletterer" mit Klettergurten und Helmen sichern und für den Abtransport durch die Wand vorbereiten. Dieser verlief dann reibungslos.

