87-Jähriger in Wels nach Fahrradsturz verstorben

Ein 87-Jähriger ist am Samstagnachmittag in Wels nach einem Fahrradsturz verstorben. Der Mann war von einer 35-Jährigen und ihrem 32-jährigem Lebensgefährten am Gehsteig neben der stark frequentierten Salzburger Straße entdeckt worden. Der Pensionist lag leblos neben seinem Fahrrad, worauf das Paar sofort mit der Reanimation begann. Die alarmierten Rettungskräfte brachten den Mann ins Klinikum Wels-Grieskirchen, wo er wenig später verstarb, berichtete die Polizei.

