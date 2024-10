85-Jähriger bei Motorrad-Kollision in Rohrbach getötet

Der 85-Jährige war gegen 13:35 Uhr von Aigen-Schlägl kommend in Richtung Rohrbach unterwegs. In der Ortschaft Katzing versuchte ein 63-jähriger Deutscher - ebenfalls auf einem Motorrad - in der Gegenrichtung einen Lkw zu überholen. Dabei dürfte der 63-Jährige den entgegenkommenden 85-Jährigen übersehen haben.

B127 stundenlang gesperrt

Es kam zu einer seitlichen Kollision der beiden Motorräder. Dabei wurde der 85-Jährige so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen erlag. Der 63-Jährige wurde ebenfalls verletzt und nach der notärztlichen Erstversorgung ins Klinikum Rohrbach gebracht. Die B127 war knapp vier Stunden für den gesamten Verkehr gesperrt, teilte die Polizei am Donnerstagabend mit.

Lokalisierung: Der Unfall passierte auf Höhe der Ortschaft Katzing

