72-Jährige verschwand in der PlusCity: Wer hat diese Frau gesehen?

Bei der Suche nach einer 72-Jährigen bittet die Polizei um Hinweise aus der Bevölkerung. Die demenzkranke Frau aus Feldkirchen an der Donau (Bezirk Urfahr-Umgebung) war am Mittwochnachmittag bei einem Besuch in der PlusCity verschwunden.

Ihr 46-jähriger Sohn hatte sie gegen 13:30 Uhr in dem Einkaufszentrum kurz alleine gelassen, weil er etwas aus einem Drogeriemarkt holen wollte. Er bat seine Mutter, vor dem Geschäft auf ihn zu warten. Als er wenig später zurückkehrte, war seine Mutter nicht mehr dort. Auch der Ehemann der Vermissten wartete um 14:30 Uhr vergeblich am vereinbarten Treffpunkt bei einem Blumenladen.

In Straßenbahn Richtung Traun gestiegen

Zwei Stunden lang suchten Vater und Sohn nach der 72-Jährigen, bevor sie sich schließlich auf den Heimweg machten. Doch auch dort tauchte die Pensionistin nicht auf. Am nächsten Morgen erstattete der 75-jährige Gatte persönlich eine Abgängigkeitsanzeige bei der Polizeiinspektion in Ottensheim.

Seither laufen die Ermittlungen der Polizei. Auf Aufnahmen der Überwachungskameras in der PlusCity war zu sehen, wie die Vermisste bis etwa 17:45 Uhr orientierungslos durch das Einkaufszentrum irrte. Dann stieg sie in eine Straßenbahn in Richtung Traun. An der Haltestelle PlusCity verliert sich die Spur. Zeugen, die die Frau gesehen haben, werden ersucht, sich bei der Polizeiinspektion Ottensheim unter 059133/4337 zu melden.

Suchaktion nahm trauriges Ende

Erst in der Vorwoche beschäftigte die Suche nach einer abgängigen Pensionistin zahlreiche Einsatzkräfte in Oberösterreich: Eine 86-Jährige war aus einem Seniorenheim in Gmunden verschwunden. Die groß angelegte Suchaktion nach der betagten Frau, die erst wenige Tage in dem Heim gelebt hatte, nahm am Sonntagabend ein trauriges Ende: Die Abgängige wurde im Garten eines Einfamilienhauses tot aufgefunden.

Lokalisierung: Die Frau wurde zuletzt bei der Straßenbahnhaltestelle in der Plus City gesehen

