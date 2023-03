78.000 Besucher bei der Energiesparmesse Wels

"Enorm!" So die kurze Antwort auf die lange Frage, wie groß das Interesse der Besucher an erneuerbarer Energie bei der Messe Wels heuer war. Die hervorragende Bilanz sei jedoch in zwei Teile zu trennen: Denn während es im Bereich der Heizung, erneuerbaren Energie und Energiewende einen "überproportionalen Boom mit extrem hoher Nachfrage" gegeben habe, so sei im Bereich "Hausbau" die Nachfrage zwar besser als im Vorjahr gewesen, jedoch gäbe es hier noch "Luft nach oben", wie Messedirektor Schneider im Gespräch mit den OÖN sagte.

Es sollte die Bilanz aber nicht trüben, denn sowohl Besucher als auch Aussteller waren mit den fünf Messetagen in Wels zufrieden. Vor allem auch "die Aussteller sprachen davon, welch wichtiges Kommunikationsinstrument die Messe ist", sagt Schneider. "Insofern haben auch alle ein sehr positives Resümee gezogen – sowohl bei der Besucher-, als auch bei der Fachmesse", sagt Schneider. Und 78.000 Menschen, die an den fünf Tagen zur "Webuild Energiesparmesse" nach Wels gekommen waren, sind für die Veranstalter ein großer Erfolg.

"Damit sind wir wieder dort, wo wir 2020, also unmittelbar vor dem ersten Lockdown, waren. Im Vergleich zum Vorjahr konnte bei den Besuchern ein Plus von 13 Prozent erzielt werden", zieht Schneider Bilanz. Für die Messe im nächsten Jahr – 6. bis 10. März 2024 – sagt Schneider, seien die Aussteller auch im Bereich des Neubaus wieder zuversichtlicher. "Obwohl die Nachfrage hier im Vergleich zum Vorjahr auch gestiegen ist, sind wir aber noch nicht dort, wo wir vor Corona und der Energiekrise waren."

Insgesamt waren heuer 355 Aussteller aus zehn Ländern in drei Hallen auf einer Fläche von 30.500 Quadratmetern. 40 Aussteller waren zum ersten Mal hier. Mehrere innovative Produktlösungen der Aussteller wurden in Wels zum ersten Mal gezeigt – vier besonders innovative wurden mit dem Ausstellerinnovationspreis "EnergieGenie" ausgezeichnet.

Erfreut zeigte sich Schneider aber auch über den "Besuch" an den digitalen Messeständen – so gab es bereits vor Start der Messe 30.000 Besuche an den virtuellen Ständen, bis zum letzten Messetag waren es sogar 50.000.

