66-Jähriger von Internet-Bekanntschaft um 100.000 Euro betrogen

Die vermeintliche Holländerin hatte den Mann über eine Plattform zu insgesamt 33 Überweisungen überredet. Dass etwas nicht stimmen dürfte, dämmerte ihm erst später. Der 66-Jährige erstattete am Donnerstag eine Anzeige, berichtete die Polizei in einer Presseaussendung am Samstagabend.

Das Geld landete auf insgesamt neun ausländische Konten. Die Ermittlungen zur Ausforschung der Dame wurden aufgenommen.

