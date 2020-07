54.000 illegale Hanfpflanzen sichergestellt

In einer Lagerhalle in Geboltskirchen Gesundheitshanf betreiben zwei Deutsche eine 35 Quadratmeter große aktive und eine 62 Quadratmeter große in Bau befindliche Indoorplantage. Zudem fanden die Polizisten vor dem Gebäude eine ca. 3000 Quadratmeter große Outdoorplantage vor, auf der ebenfalls verschiedene Sorten Cannabispflanzen angepflanzt wurden. Die Betreiber der Einrichtung, ein 34-Jähriger und ein 35-Jähriger (beide aus Deutschland) gaben gegenüber den Beamten an, dass sie lediglich CBD-Hanf anbauen bzw. herstellen würden. Als Beweis ihrer scheinbar rechtmäßigen Tätigkeit legten sie Unterlagen der Sozialversicherung sowie eine Meldung über die erfolgte Firmengründung beim Finanzamt vor.

Die Polizisten stellten bereits getrocknete Pflanzenteile sicher und unterzogen sie einer Auswertunng. Das Ergebnis: der THC-Gehalt liegt erheblich über den Höchstwert für CBD-Hanf. Das bestätigte den Verdacht der Beamten einer illegalen Hanfplantage für Drogensüchtige. Bei der daraufhin erfolgten Sicherstellung sämtlicher Pflanzen wurden allein auf der Outdoorplantage mehr als 54.000 Pflanzen mit einem Gesamtgewicht von rund 540 kg gezählt und durch Schüler der BZS OÖ abgeerntet.

Die beiden Verdächtigen werden der Staatsanwaltschaft angezeigt.