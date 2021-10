40 Stiche überlebt: Opfer belastet toten Freund schwer

Bis zu 40 Messerstiche in den Rücken hat jene 21-Jährige überlebt, die in der Nacht auf den Nationalfeiertag in Engerwitzdorf von ihrem Freund (23) attackiert worden war. Während der psychisch kranke Täter den Tatort – das Haus seiner Mutter – in Brand setzte, gelang der schwer verletzten Freundin die Flucht vom Obergeschoss auf das Nachbargrundstück. Dabei brach sie sich ein Bein.