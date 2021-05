30 Gramm Ecstasy für Reparatur der Zähne

Die Jugendlichen belasten ihn in ihren Aussagen schwer – der Mann selbst schweigt zu den Vorwürfen.

Ausgangspunkt für die Ermittlungen gegen den 58-Jährigen war eine Festnahme in Gmunden: "Die Kollegen haben einen jungen Mann dort wegen Suchtgifthandels festgenommen. Dabei gab er an, einen Zahnarzt in Linz für eine Behandlung mit Ecstasytabletten bezahlt zu haben", sagt Karl Pogutter, Stadtpolizeikommandant von Linz, im OÖN-Gespräch.

Disziplinarverfahren eingeleitet

Die Kollegen des Kriminalreferats überprüften die Aussagen – sie stellten sich als richtig heraus. 30 Gramm Ecstasy wechselten für eine Reparatur der Zähne den Besitzer. Warum der Zahnarzt auch Drogen an Jugendliche verschenkt hat, bleibt nach wie vor unklar. "Wir wissen, dass er es getan hat, aber nicht warum", sagt Pogutter.

Die Zahnärztekammer hat mittlerweile ein Disziplinarverfahren gegen den 58-Jährigen eingeleitet und das Land als Gesundheitsbehörde informiert. Auch ein vorübergehendes Berufsverbot für den Mann steht im Raum.

Der Zahnarzt wurde auf freiem Fuß angezeigt – für ihn gilt die Unschuldsvermutung.