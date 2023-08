200 Einsätze in der Nacht: Unwetter forderte Oberösterreichs Feuerwehren

Eine starke Gewitterfront forderte in der Nacht auf Freitag die Einsatzkräfte der Feuerwehren.

Die Unwetterfront zog gegen Mitternacht von Bayern und Salzburg kommend über Oberösterreich und breitete sich schnell über das Bundesland aus. Die meisten Feuerwehr-Alarmierungen gab es wegen zahlreicher entwurzelter Bäume, die auf Straßen und Stromleitungen gestürzt waren. In Frauenstein (Bezirk Kirchdorf an der Krems) wurde der Dachstuhl eines Wohnhauses teilweise abgedeckt, in Micheldorf fegten Windböen eine Gartenhütte und zahlreiche Baustellenabsicherungen weg.

Auch wegen umgewehter Fahrzeuge und Überflutungen mussten die Einsatzkräfte ausrücken, teilweise kam es auch zu Bränden, beispielsweise von elektrischen Anlagen. Insgesamt wurden in Oberösterreich rund 200 Einsätze vermeldet. Die Feuerwehr rechnet tagsüber mit weiteren vereinzelten Sturmschadenseinsätzen, man gehe allerdings davon aus, dass sich die Lage bis spätestens Mittag entspannen werde.

