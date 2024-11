1 Kilo Kokain zum Verkauf angeboten: 29-Jähriger in Linz in U-Haft

Wegen mehrerer Suchtgift-Delikte sitzt ein 29-Jähriger in Linz in Untersuchungshaft: Dem Kroaten, der über keinen festen Wohnsitz verfügt, wird unter anderem vorgeworfen, einem "Kunden" ein Kilogramm Kokain zum Verkauf angeboten zu haben. Das teilte die Polizei am Dienstagabend mit.

Das könnte Sie auch interessieren: "10 Autos voll Drogen und Utensilien": Festnahme nach Razzia in Ebenseer Villa

Für die Drogen wollte er 45.000 Euro haben, als Kostprobe veräußerte er fünf Gramm Kokain. Zu dem Deal kam es jedoch nicht, denn der Mann wurde im Oktober von Suchtgiftermittlern des Landeskriminalamts gemeinsam mit der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität (EGS) festgenommen. Dabei wurde auch eine professionelle kleine "Kokain-Presse" sichergestellt.

Monatelange Ermittlungen

Die Ermittlungen gegen den Beschuldigten waren bereits seit Mai dieses Jahres gelaufen. Er soll nicht nur mit Kokain, sondern auch mit Marihuana gedealt haben. Das Cannabis ließ er sich laut Polizei monatlich aus Deutschland liefern und verkaufte es im Raum Linz mit Gewinnaufschlag. Zu den Vorwürfen zeigte sich der 29-Jährige nicht geständig.

Lesen Sie auch: Schlag gegen Drogenkriminalität in Braunau: 20 Dealer festgenommen

Vor der Kriminalpolizei sagte er bezüglich des Kokain-Geschäfts aus, er habe gar nicht vorgehabt, seinem Großabnehmer ein ganzes Kilo Drogen zu verkaufen. Vielmehr sei der Plan gewesen, nur eine kleine Menge anzubieten und den Kunden dann bei der geplanten Vorauszahlung zu bestehlen, ohne die Ware zu liefern.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.