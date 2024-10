"10 Autos voll Drogen und Utensilien": Festnahme nach Razzia in Ebenseer Villa

"Insgesamt zehn Fahrzeuge voll Drogen und Utensilien zum Anbau haben wir von der Villa weggebracht", sagt Roman Kern, Inspektionskommandant der Polizei Ebensee, der am Donnerstagabend selbst bei dem Einsatz in einer Villa im Ortsteil Rindbach dabei war.

Die Polizei war dem Mann schon länger auf der Spur. Denn als die Beamten in der Nachbarschaft der betreffenden Villa zu tun gehabt hatten, war ihnen schon seit einiger Zeit verräterischer Geruch aufgefallen. Also nahmen sie Ermittlungen auf, weil sie den Verdacht hatten, dass Drogen angebaut wurden. Am Donnerstagabend wurde Kern mit einem Kollegen bei der Villa vorstellig. "Wir haben den Bewohner gefragt, ob er einer freiwilligen Nachschau zustimmt, aber er hat abgelehnt", sagt der Inspektionskommandant. "Also sind wir im Eingangsbereich stehengeblieben und haben bei der Staatsanwaltschaft Wels wegen einer Hausdurchsuchungsanordnung angerufen." Diese erhielten die Beamten auch.

Utensilien in Schule gelagert

In der Villa entdeckten die Polizisten eine große Cannabisplantage sowie Utensilien zum Anbau. Die Beamten mussten derart viel Pflanzen und anderes Material wegbringen, dass die Inspektion Ebensee gar nicht genug Platz bot. Daher stellte die Ebenseer Bürgermeisterin einen Raum in einer aufgelassenen Schule zur Verfügung, "wo wir ungefährliche Gegenstände wie Zelte, Wärmelampen und Lüftungsanlagen gelagert haben." Die Drogen befinden sich nicht in der alten Schule. Welche Menge an Cannabis beschlagnahmt wurde, konnte die Polizei am Freitag selbst noch nicht bekanntgeben. "Wir müssen das erst mal sortieren", sagte Kern. "Es ist jedenfalls eine große Menge."

Ermittlungen zu Abnehmern

Der 37-jährige Hausbewohner wurde festgenommen. Er befand sich am Freitagnachmittag im Polizeianhaltezentrum Wels, wo er befragt werden sollte. Die Staatsanwaltschaft wird entscheiden, ob U-Haft verhängt wird.

Für die Polizei ist damit die Arbeit noch nicht getan: "Wir erheben jetzt, wer Abnehmer waren. Wahrscheinlich dürfte ein großer Teil Richtung Wien gegangen sein."

Autorin Luise Walchshofer Redakteurin Land und Leute Luise Walchshofer

