Großhändler Holter steigerte Umsatz und expandiert nach Bayern

Der Sanitär- und Heizungsgroßhändler Holter aus Wels steigerte im Kalenderjahr 2018 den Umsatz um 4,7 Prozent. Das Unternehmen will heuer durch einen Zukauf im benachbarten Bayern wachsen.

WELS. Noch im Frühjahr soll die bayerische Eisen Knorr AG mit Sitz in Weiden übernommen werden. „Unterschrieben ist noch nichts. Aber die Verträge sind ausgearbeitet“, sagte heute Michael Holter bei der Präsentation der Unternehmens-Zahlen. Eisen Knorr setzte zuletzt 36 Millionen Euro um, beschäftigt 201 Mitarbeiter und ist unter anderem in den Geschäftsbereichen Großhandel und Stahl-Einzelhandel tätig. Damit könne man den bayerischen Raum noch besser betreuen, so Holter.

Das Welser Unternehmen Holter hat im Kalenderjahr 2018 270,2 Millionen Euro umgesetzt, ein Plus von 4,7 Prozent zum Vergleichszeitraum. Die Rendite lag 2018 unter sechs Prozent, so Holter. Durch den Zukauf in Bayern werde es heuer einen Knick geben.

Im April geht die digitale Beratungsplattform Holter Home in Betrieb. Damit können sich Endkunden über Angebote informieren und sich beraten lassen.

Holter arbeitet mit 647 Lieferanten zusammen, betreut 3800 Installateurkunden, betreibt 14 Abholzentren und beschäftigt 837 Mitarbeiter. Nach eigenen Angaben sei man in Österreich der zweitgrößte Anbieter im Bereich Sanitär und Heizung.

